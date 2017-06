Uutinen

Kymen Sanomat: Ann-Mari Leinonen joutui raiskauksen uhriksi — nyt hän haluaa auttaa muita Linja-autoasemalla seisoo hymyilevä nainen. Ann-Mari Leinonen on saapunut Helsingistä Kotkaan viikonlopunviettoon. Hänen kädessään on kirja, joka on yksi ilon aiheista. Leinosen esikoisteos kertoo matkasta pimeydestä valoon. Se on selviytymistarina, joka tuo yhden naisen raiskauksen koko maailman tietoon. Kotkalaislähtöisen Leinosen, 41, elämä jakaantuu kahteen jaksoon. Aikaan ennen raiskausta ja aikaan sen jälkeen. Rikos tapahtui baari-illan jälkeen 1. syyskuuta 2008. — Tapasin miehen ravintolassa, jossa vietin iltaa ystäväni kanssa. Olin riidellyt silloisen poikaystäväni kanssa. En ollut hakemassa seuraa enkä ollut edes kiinnostunut kyseisestä miehestä. Hän kuitenkin juoksi perääni baarista, ja pyysin hänet kotiini, Leinonen kuvailee illan kulkua. Leinonen on pohtinut syitä, miksi hän kutsui tuntemattoman miehen kotiinsa. Hän uskoo, että vaikuttimina olivat parisuhderiita ja heikko itsetunto. — Toivoin, että hän sanoisi minulle jotakin kaunista. Kuvittelin, että hän olisi turvallinen ihminen. Heti ulko-oven sulkemisen jälkeen miehen käytös muuttui. Ravintolan mukavasta miehestä tuli hirviö. — Tajusin, että hän on paha ihminen. Miksi-kysymyksiä oli paljon Seuraavana päivänä Leinonen yritti sulkea asian mielestään, uskotella itselleen, että kaikki on kunnossa. Vasta ystävän kanssa käyty keskustelu sai hänet ymmärtämään, mitä oli tapahtunut. Monien muiden raiskauksen uhrien tavoin hän ei tehnyt asiasta rikosilmoitusta. Leinonen kertoo, ettei ollut tarpeeksi vahva käymään läpi oikeusprosessia. Pian Leinonen koki uuden iskun. Hänen pappansa kuoli jouluna 2008, vain muutama kuukausi tapahtuman jälkeen. — Se oli kova paikka, sillä pappa oli ollut turvasatama elämässäni. Leinonen kertoo tunteneensa itsensä Alzheimer-potilaaksi. Hän oli jatkuvassa tuskassa ja sumussa, selvät onnen hetket kestivät vain muutaman minuutin. Ulospäinsuuntautuneesta ja sosiaalisesta ihmisestä tuli sulkeutunut ja hiljainen. Leinosen terveys petti: verenpaineet pomppasivat kattoon, ja hän alkoi vuotaa verta. Perisuomalaiseen tapaan Leinonen purki ahdistustaan baaritiskillä. Silloin hän huomasi, ettei ollut tilanteessa yksin. Hän tapasi ravintoloissa useita raiskattuja naisia. Juteltuaan heidän kanssa Leinonen ymmärsi, että hän ei tule selviämään, jos ei hae apua. Kun Leinonen kuvailee raiskausta seuranneita vuosia, kyyneleet kohoavat hänen silmiinsä. Suu silti hymyilee. Hymyn löytäminen vei aikaa. Leinonen kertoo, että akuutti toipumisvaihe kesti kuusi vuotta. — Miksi-kysymyksiä oli paljon. Miksi minulle kävi näin? Miksi menin baariin sinä iltana? Miksi minulla oli niin huono itsetunto? Toipumisessa hänen apunaan oli vahva tukiverkosto: ystävät ja hyvä terapeutti. — En olisi tässä ilman ystäviäni, jotka pitivät minua pystyssä, kun omat jalkani eivät kantaneet. Uhreille on todella tärkeää, että on joku johon tukeutua. Ääni raiskauksen uhreille Leinonen on ammatiltaan toimittaja, joten hänelle oli luontevaa purkaa tapahtuma sanoiksi. Hän aloitti fiktiivisen omaelämäkerran kirjoittamisen vuonna 2014. Tositapahtumia mukaileva selviytymistarina ”Sentillä rakkautta — Liattu” ilmestyi toukokuussa. — Halusin kirjoittaa kirjan, koska olen kyllästynyt aiheesta vaikenemiseen. Leinonen toivoo, että hänen oma tarinansa herättelisi julkista keskustelua seksuaalirikosten yleisyydestä ja niiden seurauksista. Tavoitteena on auttaa muita saman kokeneita, antaa ääni raiskauksen uhreille. — Jos minä olen selvinnyt, tekin selviätte. Leinonen päätti kertoa oman tarinansa raa’an rehellisesti. Halu auttaa muita ylitti pelon leimatuksi tulemisesta. Hän muistuttaa, että tapahtunut on menneisyyttä. Se ei määritä häntä ihmisenä nyt. ”Suurin unelmanani on tulla äidiksi” Leinonen nousee linja-autoaseman korkealle kivipaadelle kuvausta varten. Huipulla seisominen symboloi kuljettua matkaa, selviytymistä. Koettelemus teki hänestä entistä vahvemman. Leinosen mukaan kirjoittaminen oli terapeuttista. Hän oppi paljon uutta itsestään. Tärkein opetus oli itsensä rakastaminen. — Revin haavani auki ja purin kaiken paperille. Jos minulla ei olisi ollut isompaa missiota, en olisi pystynyt kirjoittamaan tätä loppuun. Kun ajattelin muita raiskauksen uhreja, sain voimaa mennä eteenpäin. Vaikka Leinonen on päässyt asiasta yli, on kokemus jättänyt arpia. Hän ei ole pystynyt olemaan parisuhteessa tapahtuman jälkeen. Leinosen mukaan rikos vei häneltä monta hyvää vuotta. Yksi seurauksista on oman perheen puuttuminen. — Suurin unelmani on tulla äidiksi. Kirjaprojektinsa aloittamisen jälkeen Leinonen on tavannut yli 50 seksuaaliväkivallan uhria. Monet heistä pystyivät puhumaan asiasta vasta muutaman siiderilasillisen jälkeen. Leinonen painottaa, että raiskaus on jokaista yhteiskuntaluokkaa koskettava yleinen rikos, josta ei puhuta. Hän halusi kirjallaan poistaa aiheeseen liittyvää häpeää ja näyttää, kuinka traumatisoiva kokemus se on. Raiskaus voi pilata uhrin koko loppuelämän. — Olen saanut kirjan julkaisun jälkeen monia koskettavia palautteita uhreilta, jotka kiittävät minua esiintulosta. Tilastojen mukaan Suomessa poliisille tehdään kolme raiskausilmoitusta päivässä. Leinonen uskoo, että se on vain jäävuoren huippu. Hänen mielestään seksuaalirikoksien yleisyys ja niistä annetut lyhyet tuomiot kertovat yhteiskunnan arvoista ja asenteesta naisia kohtaan. Näennäisen tasa-arvon alla kuplii. — Tosin raiskaukset eivät koske vain naisia. Pohjimmiltaan siinä on kysymys kontrollista ja nöyryyttämisestä. Trilogian avausosa Leinonen on asunut Helsingissä vuodesta 2003 lähtien. Linja-auto kuljettaa hänet lähes joka viikonloppu Kotkaan, jossa hän käy auttelemassa äitiään. Hänellä on entisessä kotikaupungissaan myös paljon läheisiä ystäviä ja sukulaisia. Leinosen isä menehtyi syöpään vuonna 2012. Sitä ennen hän ehti lähentyä isänsä kanssa. Myös välit äidin ja Vantaalla asuvan isosiskon kanssa ovat paremmat kuin koskaan. — En ollut aikaisemmin kertonut heille elämästäni, mutta raiskauksen jälkeen minulle tuli alkukantainen halu mennä vanhempieni luokse turvaan. Eskolassa lapsuutensa viettänyt Leinonen kirjoitti ylioppilaaksi Kotkan lyseon lukiosta vuonna 1995. Hän haaveili radiotoimittajan ammatista ja lähti opiskelemaan alaa Laajasalon kansanopistoon. — Halusin olla naispuolinen Pertti Salovaara. Leinonen sai työpaikan Kotkan Iskelmäradiosta. Myöhemmin hän on työskennellyt Radio Suomi Popilla ja Iltalehden ja MTV3:n verkkotoimituksissa. Viime vuodet hän on keskittynyt kirjan tekemiseen. Liattu on Sentillä rakkautta -trilogian avausosa. Seuraavat kaksi kirjaa käsittelevät itsensä rakastamista ja toipumista. Toisen osan on tarkoitus ilmestyä syksyllä 2018. Leinonen julkaisi esikoisteoksensa perustamansa Rose-kustannusyhtiön kautta. — Muutama kustantamo oli kiinnostunut kirjastani, mutta omassa yhtiössäni pystyin julkaisemaan sen juuri sellaisena kuin halusin. Leinosen tavoitteena on lähteä tekemään kouluille valistustyötä ruohonjuuritasolla. — Ehkä minulle piti käydä näin, koska olen tarpeeksi vahva puhumaan asiasta muiden puolesta, hän sanoo ja hymyilee. Lue koko uutinen:

