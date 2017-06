Uutinen

Kymen Sanomat: Aleksi Leppä taas kärjen tuntumassa ammunnan maailmancupissa — ”Hyvä heittäytyminen loppuun” Haminan Ampumaseuran Aleksi Leppä, 22, alkaa vakiinnuttaa asemiaan kivääriammunnan kansainvälisen huipun tuntumassa. Leppä sijoittui torstaina 11:nneksi maailmancupin ilmakiväärikilpailussa ja jatkoi hyviä suorituksia tänään olemalla 12:s pienoiskiväärin makuuasentokisassa. Maailmancup-kauden viimeinen kilpailu on meneillään Azerbaidzhanin Gabalassa. Leppä ampui lauantain karsintakilpailussa 622,0 ja paransi tänään peruskilpailussa tulokseen 624,6. Kahdeksan parhaan finaaliin pääsi tuloksella 626,3. — Meni ihan hyvin. Kyllä se vaan on hyvä ampua aseella, jossa paukku toimii, Leppä sanoi Ampumaurheiluliiton tiedotteessa. Leppä ampui kisan Annika Sihvosen laina-aseella. Hänen oman aseensa piippu on tutkittavana tehtaalla Saksassa, sillä piipun ja lapualaisten patruunoiden yhteispeli ei ole sujunut toivotulla tavalla. — Vika ei ole patruunoissa. Odotamme piakkoin uutta piippua, ampujan valmentajaisä Marko Leppä sanoi. Pieniä ongelmia haminalaisella oli ampuma-asennon kanssa. — Joku häikkä siinä oli, kun se heitteli kaikki ysit vasemmalle. Yksi sarja jäikin vähän huonommaksi, kun siihen tuli kolme ysiä (kolmas sarja 102,8). Muuten hyvää ja hyvä heittäytyminen loppuun, Leppä sanoi. Hän ampui viimeiseen 10 laukauksen sarjaansa 105,5 pistettä. Kilpailun voitti tanskalainen Torben Grimmel. Hän ampui peruskilpailussa 630,2 ja sivusi finaalissa ME-tulosta 249,8. Suomen Juho Kurki oli 14:s (624,0) ja Cristian Friman 49:s (616,7). Gabalan maailmancup jatkuu maanantaina pienoiskiväärin asentokilpailun karsinnoilla. Lue koko uutinen:

