Kymen Sanomat: 14 vuoden odotus ohi — Ursula Wikström voitti ensimmäisen kerran ammattilaisena Kotkalaislähtöinen golfaaja Ursula Wikström on ottanut ensimmäisen voittonsa pitkän ammattilaiuransa aikana. Nykyisin sipoolaista Golf-Talmaa edustava Wikström nousi ykköseksi tänään Euroopan haastajakiertueen kisassa Hill Side Golfin kentällä Vihdissä. Wikström, 36, on pelannut ammattilaisena syksystä 2003 asti. Hän voitti amatöörinä 16 Suomen mestaruutta ja on ollut ammattilaisten Euroopan kiertueella kuudesti toinen, mutta ensimmäistä rahakilpailun voittoa on pitänyt odottaa pitkään. — Hienolta tuntuu voittaa pitkän tauon jälkeen. Toivottavasti tämä tuo tullessaan syksyllä menestystä myös omalla kiertueella, Wikström sanoi tiedotteessa. Voitto tuotti Wikströmille 5 600 euroa. Hänen voittotuloksensa oli 9 alle parin (71+67+66). Sanna Nuutinen ja Englannin Charlotte Thompson jakoivat toisen sijan kaksi lyöntiä perässä. Wikström pelasi viimeiset 14 reikää kuusi alle parin ja nousi keulaan 13. reiän eaglellaan. — Peli oli varsin tasaista ja varmaa. Tällä kentällä on muutamia reikiä joilla pitää puolustaa, vastapainoksi wedgellä sisään lyötäviä birkkuväyliä on paljon, Wikström sanoi. Heinäkuun alussa Wikström pelaa LET:n kisan Thaimaassa, tämän jälkeen on vuorossa Scottish Open, josta parhaat saavat paikkoja British Openiin. Vihdin kilpailussa oli mukana 122 pelaajaa 20 maasta. Palkintopotti oli 35 000 euroa. Lue koko uutinen:

