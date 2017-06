Uutinen

Kymen Sanomat: Timo Soini vältti linjauksia läksiäispuheessaan Kaksikymmentä vuotta perussuomalaisia johtanut puoluejohtaja Timo Soini ei puolueen puoluekokouksen läksiäispuheessaan lauantaina Jyväskylän puoluekokouksessa ottanut mitään kantaa puolueen tulevaan toimintaan tai linjauksiin. Soini keskittyi filosofiseen tapaan pohtimaan omaa asemaansa puoluejohtajana ja ihmisenä ja varoi visusti puuttumista puolueen tulevaisuuteen. Puhe oli itse asiassa varsin hengetön, eikä taputuksetkaan nousseet kattoon. Kaikessa henki se, että Soini on nyt lähdössä ja uudet kasvot tulevat johtamaan puoluetta. Soini totesi, että hän on antanut kaikkensa ja myös vastaavasti saanut paljon. -Matka on kuitenkin ollut vaivan arvoinen, sanoi Soini. -Puoluejohtajalla on aina ollut puolue etusijalla. Vastuuseen kasvaa kiinni, eikä siitä pääse irti, mutta etupäässä se on tuntunut hyvältä. Kansanedustaja Kaj Turunen luonnehti Soinin puhetta lähinnä tunteikkaaksi, eikä hän odottanutkaan Soinilta poliittisia linjauksia. -Linjaukset kuuluvat tässä vaiheessa uudelle puheenjohtajalle. Se linjapuhe kuullaan myöhemmin, tuumi Turunen. Puoluekokous valitsee uuden puheenjohtajan lauantaina puolen päivän jälkeen alkavassa äänestyksessä. Vaalista ennakoidaan ministeri Sampo Terhon ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon kamppailua. -Vaalista tulee todella tiukka. Kannatan Terhoa, sillä hän vastaa parhaiten näkemystäni siitä, että puolueen tulee jatkaa yleispuolueena, sanoo Turunen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/10/Timo%20Soini%20v%C3%A4ltti%20linjauksia%20l%C3%A4ksi%C3%A4ispuheessaan/2017522352806/4