Kymen Sanomat: Tall Ships Racesiin haalitaan luotseja vapailta Kotkassa heinäkuun puolessavälissä järjestettävä Tall Ships Races pitää alueen luotsit kiireisenä. Tall Ships Racesiin on ilmoittautunut 72 purjelaivaa. Luotsia tarvitsee arviolta 10—15 alusta. Laivojen tulo tapahtuu sen verran porrastetusti, että normaalisti vuorossa oleva väki saattaa ehtiä hoitamaan luotsaukset, alueluotsivanhin Matti Martikainen toteaa. Tavallinen vuorovahvuus on kahdeksan henkilöä. — Tarvittaessa käytämme ylityömiehiä. Sunnuntain yhteislähtö vaatii varmuudella erityisjärjestelyitä. Silloin töihin pyydetään myös vapaalla olevat miehet. Lisäapua tarvitaan myös alueen ulkopuolelta, mutta sen saaminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Luotsit tarvitsevat väyläkohtaiset ohjauskirjat, joita on vain harvalla muualla työskentelevällä. — Saimaalla on neljä kaveria, joilla on meille luvat. He käyvät täällä auttelemassa talvisin. Sieltä saamme tarvittaessa lisämiehiä, Martikainen kertoo. Lue koko uutinen:

