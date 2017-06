Perussuomalaisissa alkaa uusi aika: Jussi Halla-ahosta puheenjohtaja

Perussuomalaisten puoluekokous on valinnut Jussi Halla-ahon puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Hän seuraa Timo Soinia, joka johti puoluetta vuodesta 1997 asti.



Näin perussuomalaisten julkisuuskuvassa tapahtuu valtava muutos. Halla-aho ei lainkaan vastaa perussuomalaisten jäsenkunnan profiilia.



Halla-aho on 46-vuotias eiralainen filosofian tohtori, joka puhuu analyyttisesti ja harkiten.



Hän on eri maailmasta kuin Soini, joka osaa omasta puheestaan hurmioituneena saada suuret joukot puolelleen. Soini on populismin mestari, kun taas uusi puheenjohtaja on vetäytyvä älykkö.



Puolueen kenttäväki halusi kuitenkin johtoon miehen, jonka ajatukset vastaavat sen omia. Halla-ahon mielestä perussuomalaisten pitää keskittyä ajamaan niitä asioita, joita sen kannattajat haluavat. Kannattajat haluavat torjua hallitsemattoman maahanmuuton.



Halla-ahon kaksiminuuttinen esittelypuheenvuoro sai selvästi kovemmat suosionosoitukset kuin kilpakumppani Sampo Terhon. Puheessaan Halla-aho korosti, että vaikka perussuomalaisten on oltava yleispuolue, täytyy sen nostaa aggressiivisemmin esiin puolueelle tärkeimmät teemat.

Olli Pohjanpalo, Ville Seuri HS