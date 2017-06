Uutinen

Kymen Sanomat: Lucasin maali riitti — KTP haki Lahdesta tärkeän voiton KTP:n näköyhteys Kakkosen kärkeen säilyy. Kotkalaiset hakivat työlään, mutta tärkeän 1—0 (1—0) -vierasvoiton FC Lahti Akatemiasta ja nousivat viidenneksi 12 sarjapisteeseen. A-lohkon kärjessä on nyt Legirus Inter, jolla on kolme pistettä KTP:tä enemmän. Vantaalaiset ottivat tänään viidennen peräkkäisen voittonsa 3—0-lukemilla Järvenpään Palloseuraa vastaan.KTP:n voittomaalin teki brasilialainen keskikenttäpelaaja Lucas, kun ottelua oli pelattu 18 minuuttia. Lucasista on tullut KTP:lle tärkeä pelaaja myös maalaajana, sillä osuma oli brassille jo kauden neljäs. Enemmän onnistumisia on kotkalaisista vain Aleksi Tarvosella, viisi.Sarjajumbo antoi toisella jaksolla vieraille kunnon vastuksen, mutta tällä kertaa KTP:n peräpää piti loppuun asti. Alakerrassa esiintyi lopussa reilun puolen tunnin ajan myös Tuomo Turunen, joka teki tällä viikolla KTP:n kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen. Toinen tuore tulokas, ghanalainen keskikenttäpelaaja Quincy Osei pelasi täydet minuutit.KTP:n pelit jatkuvat viikon kuluttua lauantaina kotiottelulla JäPSiä vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/10/Lucasin%20maali%20riitti%20%E2%80%94%20KTP%20haki%20Lahdesta%20t%C3%A4rke%C3%A4n%20voiton/2017322354907/4