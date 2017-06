Uutinen

Kymen Sanomat: Legendaarista 1960-luvun Batmania esittänyt näyttelijä Adam West on kuollut Batman-hahmoa televisiossa 1960-luvulla esittänyt näyttelijä Adam West on kuollut. Hän kuoli leukemiaan perjantaina 88 vuoden iässä. Asiasta kertoivat perheenjäsenet Variety-lehdelle. West eläytyi rooliinsa supersankarina hyvin vahvasti. Hänellä oli siksi vaikeuksia löytää muita rooleja, kun sarja lopetettiin. Batman-sarjaa esitettiin alunperin vuodesta 1966 vuoteen 1968. Sittemmin sarjaa on esitetty lukuisilla uusintakierroksilla aina näihin päiviin asti. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

