Uutinen

Kymen Sanomat: Kymijokiviestillä itsevarmat voittajat — omat kuohujuomat odottamassa Janne Sakkara tarjoutuu hakemaan autosta kuohujuomapullon. Kymen Vartiointipalvelun joukkue on niin tottunut menestymään Korialta Kotkaan juostavassa Kymijokiviestissä, että joukkueen päämiehellä on omat voittajan merkit mukana.Eikä tälläkään kertaa turhaan. Joukkue, jossa Sakkaran lisäksi juoksivat Teemu Huppunen, Timo Leppäkorpi, Markus Rajamäki, Arto Peltola, Hannu-Pekka Pukema, Reijo Ronnila ja Sami Maamela, voitti viestin lähes puolen tunnin erolla seuraaviin. Voittoaika 68 kilometrin matkalla oli tällä kertaa 3.59.20 eli kuutisen minuuttia heikompi kuin viime vuonna syntynyt ennätys.— Meidät suljettaisiin pois, jos olisimme liian ylivoimaisia, Sakkara naureskeli.Kymijokiviesti on juostu nyt kuusi kertaa, ja Sakkaran joukkue on voittanut jokaisella kerralla. Kolme kertaa joukkueen nimenä on tosin ollut Jannen Iltalenkki Team. Tiukinta oli kolme vuotta sitten, kun FIXUS Team ehti maaliin vain reilun minuutin voittajien perässä. Tänään FIXUS sijoittui kolmanneksi.Tosi kovien kundien soolosarjassa voiton vei Simo Lapatto. Hän taittoi yli puolentoista maratonin mittaisen matkan 5 tunnissa ja 40 minuutissa. Kaksi edellistä soolojuoksua voittanut Eetu Kauppinen joutui keskeyttämään kärkipaikalta 56 kilometrin kohdalla. Lue koko uutinen:

