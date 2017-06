Uutinen

Kymen Sanomat: Kommentti: Mestari vei voiton — nyt odotellaan, mitä hän sillä tekee Jussi Halla-ahon voitto ei jättänyt jossiteltavaa. Puheenjohtajavaalin voitto selvin numeroin jo ensimmäisellä kierroksella kertoo, että perussuomalaisten kenttä halusi muutosta. Se kertoo myös, millaista muutosta kenttä toivoo. Kokoussalissa nähtiin valinnan jälkeen iloisia ilmeitä, mutta myös hiljaisia ja hämmentyneitä naamoja — etenkin varttuneemman väen joukossa. Moni uskoi loppuun saakka soinilaista perinnettä ainakin jollain lailla edustavan Sampo Terhon voittoon. Koko maassa on talvesta saakka ihmetelty ja pelätty, mitä Jussi Halla-ahon voitto tarkoittaisi. Vastauksia pitää vielä odottaa. Paljon on perussuomalaisten hallituskumppaneiden käsissä. Ennakkopuheista huolimatta pidän todennäköisenä, että kokoomus ja keskusta nielevät tuloksen ja yrittävät jatkaa hallitusyhteistyötä. Käytännössä pelkästään maahanmuuttoteemoilla profiloitunut Halla-aho puhui kokousväelle perussuomalaisista yleispuolueena. Moni silti pelkää — jotkut toki toivovatkin — puolueen muuttuvan maahanmuuttoon keskittyväksi yhden asian liikkeeksi. Halla-ahon sunnuntaina iltapäivällä pitämä linjapuhe avannee tätä puolta. Julkisuudessa on spekuloitu, että Halla-ahon voitto jopa hajottaisi puolueen. Keskusteluissa kokousväen kanssa minulle vakuuteltiin, että puheenjohtajan takana seistään. Näihin puheisiin kannattaa suhtautua varauksilla. Vasta arki näyttää, miten Halla-aho onnistuu sekalaisen seurakuntansa koossa pitämään. Timo Soinin jäähyväispuhe puheenjohtajana oli hämmentävä. Pöntöstä kuultiin paljon viittauksia Raamattuun sekä paljon puheita ihmisarvosta ja tasa-arvosta. Ettei vain mukana ollut pientä katumusta? Soini otti maahanmuuttokriitikot mukaan puolueeseen kannatusta tuomaan, ja nyt se käenpoika tuppaisi emolinnunkin pesästä mäelle. Lue koko uutinen:

