Kymen Sanomat: Autontarkastuksen osaamiskeskus Vaalimaalle Euroopan komissio on valinnut Vaalimaan tullin autontarkastuksen osaamiskeskukseksi. Ensi viikolla Vaalimaalla alkaa valintaan liittyvä pilottikurssi, jolle tulee osallistujia kahdeksasta EU:n jäsenmaasta. — Me olemme Suomessa kehittäneet ja valmistelleet autontarkastuskursseja useamman vuoden ajan. Niiden johdosta komissiokin kiinnostui ja nyt olemme edenneet siihen vaiheeseen , että ensimmäinen kansainvälinen kurssi voidaan järjestää. Ensi tiistaina alkavalle kurssille tullee osallistujia muun muassa Isosta-Britanniasta, Irlannista, Liettuasta, Latviasta ja Kroatiasta. Määrä on rajoitettu kahdeksaan, vaikka hakemuksia tuli 19 eri maasta. Lisää kuitenkin tulee, sillä kursseja jatketaan vuoteen 2020 saakka. — Kurssin kolme kouluttajaa ovat autoinsinöörejä, joiden tausta on yksityisellä autosektorilla. Autonvalmistajien tarjoama koulutus on sopeutettu tullimaailmaan sopivaksi. Autontarkastuksen tarkoituksena on löytää ajoneuvoista salakuljetettua tavaraa ja tehdä takavarikkoja. Koulutus toimii myös ennaltaehkäisevästi, kun tieto siitä leviää. — Me olemme valmistautuneet tähän projektiin hyvin ja uskomme, että kaikki sujuu hyvin. Autoissahan on paljon kätköpaikkoja, joissa voidaan yrittää tavaroiden salakuljetusta. Nykyään ajoneuvojen tekniikka on sellaista, että etenkin työturvallisuus pitää ottaa tarkasti huomioon. On esimerkiksi hybridi- ja kaasuautoja, joiden tekniikka edellyttää erikoisosaamista, sanoo Ryyttäri. Vaalimaalle saapuvat pilottikurssin avajaisiin Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

