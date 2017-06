Uutinen

Kymen Sanomat: Yritykset ovat saaneet tekaistuja laskuja eri puolilla Suomea — poliisi pyytää tekemään rikosilmoituksen, jos olet saanut valelaskun Poliisille on tehty viime päivinä yli 20 rikosilmoitusta tekaistuista laskuista, Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa. Rikosilmoitukset on tehty eri puolilla Suomea ja laskut on lähetetty yrityksille. Laskut ovat tulleet HRH Laskutus Oy:n nimissä. Laskuja ovat saaneet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta apteekkialan yritykset, mutta myös muiden firmojen kannattaa olla varuillaan, poliisi varoittaa. Poliisin tietoon tulleissa tapauksissa laskujen summat ovat olleet hieman alle 400 euron suuruisia. Tiedotteen mukaan yritysmaailmassa on HRH -alkuisia yritysten nimiä, joilla ei mitään tekemistä kyseisten huijauslaskujen kanssa. Mikäli yritys on saanut tai myöhemmin saa laskun HRH Laskutus Oy:ltä tai jos laskun lähettäjäkentässä on teksti Nets HRH Laskutus Oy, niin laskua ei pidä maksaa. Poliisi pyytää tekemään tapauksista rikosilmoituksen, jonka voi tehdä vaivattomasti poliisin sähköisen rikosilmoitusjärjestelmän kautta osoitteessa www.poliisi.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/Yritykset%20ovat%20saaneet%20tekaistuja%20laskuja%20eri%20puolilla%20Suomea%20%E2%80%94%20poliisi%20pyyt%C3%A4%C3%A4%20tekem%C3%A4%C3%A4n%20rikosilmoituksen%2C%20jos%20olet%20saanut%20valelaskun/2017522351566/4