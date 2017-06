Uutinen

Kymen Sanomat: Yhteisötalo Messi avattiin iloisissa tunnelmissa Kotkassa Yhteisötalo Messin avajaisia vietettiin perjantaina Kotkassa. Toiminnassa etusijalla ovat lapset ja nuoret, mutta Kotkan nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen painottaa, että yhteisötalo on nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille. Nimiehdotuksia uudelle yhteisötalolle tuli 310. Ruotsalaisen mukaan nimen valitseminen oli perinteiseen tapaan haastavaa. — Messi valikoitui siksi, että laivoissa messi on ollut seurustelu- ja kokoontumispaikka. Näin nimi liittyy Kotkan merelliseen ja satamahistoriaan. Lisäksi talon tunnuslauseena on Tuu messiin. Nimi on lyhyt ja ytimekäs ja sillä on monta merkitystä, perustelee Ruotsalainen. Messin kokonaisuus rakentuu entisestä nuorisotalo Greipistä ja viereisestä rakennuksesta, jossa aiemmin toimi Palotornin päiväkoti. Ruotsalainen korostaa piha-alueen merkitystä tulevalle toiminnalle. Sinne on luvassa tapahtumia sekä kesäteatteria. Avajaisohjelma aurinkoisella pihalla koostui puheista, tanssista ja musiikista. Messissä ovat nuorisotyön yksikköjen ohella Kotkan Ohjaamo, Lasten kulttuurikeskus, Bandbox, Osku-mediatalo ja Kaakon musiikkiteatteri Kamut. Kun mukaan lasketaan kaikki seurat ja yhdistykset, on eri toimijoita jo lähes 30. — Lisää mahtuu mukaan edelleen. Tavoite on, että talossa on toimintaa aamusta iltaan ja myös viikonloppuisin. Tavoitteen pitäisi toteutua, sillä monilla ryhmillä on erilainen ajankäyttö. Syksyllä jatkuvat maahanmuuttajien suomenkielen kurssit. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Ekamin Rannikkopajat pyörittävät kahviloita. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

