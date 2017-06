Uutinen

Kymen Sanomat: Yhdellä autolla Suomeen, toisella takaisin Venäjälle – venäläismiehen reissut kiinnittivät rajavartioston huomion Kaakkois-Suomessa paljastunut epäilty rikollinen autokauppa lähti purkautumaan rajatarkastusten yhteydessä. Venäjältä tuotiin Suomeen myyntitarkoituksessa ainakin 15 henkilöautoa. Venäjällä asuva mies kuljetti autot Suomeen ja luovutti autot Kotkassa toimineelle venäläistaustaiselle miehelle. — Venäjältä autot Suomeen tuonut mies tuli yhdellä autolla Suomeen, yöpyi täällä ja lähti eri autolla takaisin Venäjälle. Kaikki Venäjältä tuodut autot vietiin Kotkaan säilytettäväksi, yliluutnantti Ville Mihl Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoo. Autoja myytiin Kotkan kautta eteenpäin Suomeen ja Saksaan. Viisi Saksaan toimitettua autoa oli myyty edelleen Pohjois-Afrikkaan. Autoista seitsemän oli rahoitusyhtiön omistuksessa ja kahteen autoon oli väärennetty kuljettamiseen oikeuttava valtakirja sekä yhdessä autossa oli väärä Venäjän rekisteriote. Suomeen tuotujen ajoneuvojen tullausarvo on ollut noin 170 000 euroa ja niistä on muodostunut verovelkaa yhteensä lähes 60 000 euroa Autokauppaa tutkitaan törkeänä rahanpesuna, törkeänä veropetoksena ja väärennyksenä. Asia on edennyt syyteharkintaan. Syyte on nostettava viimeistään ensi viikon maanantaina. Kahden vangitun miehen lisäksi tapauksessa ei ole muita epäiltyjä. Lue koko uutinen:

