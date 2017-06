Uutinen

Kymen Sanomat: Viikonlopun ruokavinkit Starboxilta: pinaattipannari, raparperichutney ja turskaa kesäruuaksi Starbox-sivuston tuoreissa reseptivinkeissä on tarjolla kesäisiä ruokia. Jannen keittiössä -blogissa Janne Kujala neuvoo tekemään mehevän pannarin pinaattikeitosta. Pinaattipannari maistuu sellaisenaan puolukkasurvoksen kanssa tai perunamuusin ja tuoreiden kasvisten kera. Kesän grilliruokien seuraksi sopii raparperichutney, jonka ohje löytyy Marilta Kakkupuoti Hurmaavan blogista. Se on myös mainio kesätuliainen. Kaunis elämä -blogin Aino-Kaisa Leskinen tarjoilee vähän erikoisemman ohjeen: turskaa kesäruuaksi. Kokeile! Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/Viikonlopun%20ruokavinkit%20Starboxilta%3A%20pinaattipannari%2C%20raparperichutney%20ja%20turskaa%20kes%C3%A4ruuaksi/2017522348311/4