Uutinen

Kymen Sanomat: Viides mies otettiin kiinni Pyhtään ja Haminan varkauksiin liittyen — aseet edelleen kateissa Poliisi on ottanut perjantaina kiinni miehen Pyhtään ja Haminan torstaisiin varkauksiin ja takaa-ajoon liittyen. Mies noudettiin kotoaan. Pidätettynä on tällä hetkellä viisi miestä. Kaikki ovat suomalaisia ja iältään noin 20-vuotiaita. Heistä kolme jäi torstaina kiinni Pyhtään Lököressä ja yksi Vilniemessä. Poliisi osasi etsiä viidettä miestä jo torstaina, sillä tekijät olivat tallentuneet valvontakameroihin Neuvottomassa, jossa he olivat vahingoittaneet veneitä ja yrittäneet ottaa niitä käyttöön. Viisikko on ilmeisesti syyllistynyt useisiin mökkimurtoihin keskiviikon ja torstain välisenä yönä Hylksaaren ja Rampsinkarin alueilla Haminassa. Hylksaaressa miehet olivat tunkeutuneet vapaa-ajankäytössä olevaan omakotitaloon ja varastaneet sieltä asekaapin sisältöineen. Kaappi ja metsästysaseet ovat edelleen kateissa. Päivän aikana he varastivat yhteensä kolme venettä, joista yksi löytyi palavana rannasta Hylksaaressa. Tutkinnanjohtaja. rikoskomisario Marko Heinosen mukaan vahinkojen kustannukset nousevat kymmeniintuhansiin euroihin. Rikosnimikkeitä ovat ainakin törkeä varkaus, varkaus ja vahingonteko. Tekijät otettiin kiinni laajassa operaatiossa, johon osallistuivat poliisi, meri- ja rajavartiosto sekä puolustusvoimat. Poliisi pyytää havaintoja varastetun veneen ja siinä olleiden henkilöiden liikkeistä torstaina iltapäivällä Haminan Hylksaaren ja Pyötsaaren väliseltä alueelta. Havaintoja voi ilmoittaa osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai numeroon 050 4479574. Tietoja täydennetty kello 18.13. Lue koko uutinen:

