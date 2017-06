Uutinen

Kymen Sanomat: Venäläiset maailmantähdet suunnistavat Haminassa — ”Heiltä on tulossa on paras mahdollinen maajoukkue” Ne ovat ”vain” sotilaiden maailmanmestaruuskilpailut, mutta mukana on silti väkeä lajin kaikkein terävimmältä huipulta. Venäjä tuo parhaan mahdollisen maajoukkueensa maanantaina Haminassa alkaviin sotilaiden suunnistuksen MM-kisoihin. Mukana on kuusi maailmanmestaruutta pokannut Andrei Hramov, kaksi MM-viestikultaa napannut Dmitri Svetkov ja veljekset Valentin ja Leonid Novikov, joilla molemmilta löytyy palkintokaapista niin ikään MM-viestien kultamitalit. — Perinteisesti Venäjällä kaikki huippu-urheilijat ovat armeijan palveluksessa. Heiltä on tulossa on paras mahdollinen jalkeilla oleva maajoukkue, kisojen pääsihteeri Tero Föhr kertoo. Kovia nimiä mukaan houkuttelee myös ajankohta. Haminan ja Virolahden maatoissa juostavista kisoista moni huippunimi hakee kenraaliharjoitusta viikon päästä Joensuussa käytävään Jukolan viestiin. — Pieni pettymys oli Sveitsin joukkue, jolta ei saavu paras ryhmä tänne. Heidän parhaimmistonsa on tällä hetkellä leireilemässä Virossa siviilien MM-suunnistuksia silmällä pitäen, Föhr sanoo. Kotimaisista nimistä katseet kiinnittyvät Olli-Markus Taivaiseen ja Miika Kirmulaan. — Molemmat ovat lähdössä siviileiden MM-kisoihin. Uskon heillä olevan menestysmahdollisuudet myös täällä, Föhr pohtii. MM-kisat avataan sunnuntaina Haminan keskustassa. Kilpailutapahtumat käynnistyvät keskimatkan MM-kisalla maanantaina. Lue koko uutinen:

