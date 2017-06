Uutinen

Kymen Sanomat: Turvapaikanhakijat jättivät Pyhtään Mäntyniemen Pyhtäällä toiminut Kotouma Oy:n vastaanottokeskus lopetetaan kuten myös yhtiön Asikkalassa Vääksyssä toimiva vastaanottokeskus. Pyhtäältä turvapaikanhakijat lähtevät tämän viikon aikana, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Ari Seppälä. Turvapaikanhakijat muutot Pyhtäältä tapahtuivat keskiviikkona ja torstaina. Kotouma Oy:llä on ollut Pyhtäällä 180-paikkainen vastaanottokeskus. – Tällä hetkellä Mäntyniemen yksikössä on noin sata turvapaikanhakijaa ja Ruotsinpyhtään Ruukissa noin 60, kertoo Seppälä. Pyhtäältä SPR:n majoitettaviksi Kotkaan siirtyy Seppälän mukaan noin 40 turvapaikanhakijaa. Kotkan Ankkuriin tulee lisäksi Vääksyn Tallukasta noin 30 turvapaikanhakijaa. – Osa Pyhtään asukkaista siirtyy myös Kotkan kaupungin vastaanottokeskuksen hoiviin ja loput muihin maamme vastaanottokeskuksiin, kertoo Seppälä. Kotkassa parisenkymmentä vuotta toiminut 250-paikkainen vastaanottokeskus on keskuksen johtajan Hannu Leinon mukaan pyörinyt viime vuodet 100-prosenttisella kapasiteetilla. – Meillä on kuitenkin ollut sopimus maahanmuuttoviraston kanssa siitä, että ylikapasiteettia voidaan tarvittaessa ottaa, kertoo Leino. Kotkassa ei ole keskusmajoitteista vastaanottokeskusta, vaan kaupunki on vuokrannut yksityiseltä sektorilta asuntoja turvapaikanhakijoiden majoittamiseksi. Leinon mukaan asuntoja on löytynyt kauttaaltaan koko Kotkan alueelta. – Tämä on ollut hyvä toimintamalli ja se on edesauttanut turvapaikanhakijoiden sopeutumista kantaväestöön. Lue koko uutinen:

