Uutinen

Kymen Sanomat: Sisäilmaongelmat aiheuttavat Husulan koulussa ison remontin Husulan koulu Haminassa joutuu laajaan remonttiin. Koulussa on alkuvuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa havaittu ulkoseinien eristeissä laajoja kosteusvaurioita. Tutkimukset tehtiin, koska koulun henkilökunta ja oppilaat ovat viime vuosina oireilleet. Haminan kaupungin terveysvalvonnan mukaan koulun sisäilman aiheuttama riski on merkittävä ja toimenpiteet tilanteen riskin vähentämiseksi pitää käynnistää nopeasti, mutta koulutilojen käyttöä ei kuitenkaan ole tarpeen rajoittaa. Ensiapuna ennen laajempia korjaustoimenpiteitä kiinteistössä tehdään tämän kesän aikana ikkunoiden ja ulkoseinärakenteiden liitoskohtien, ulkoseinän ja lattialiittymien sekä läpivientien tiivistämistä. Myös rakennuksen ilmanvaihto säädetään niin, ettei epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan vetävää alipainetta pääse syntymään. Seinärakenteinen mittavampi korjaus on Haminan kaupungin toimitilapäällikkö Juha Tiitan mukaan kaavailtu tehtäväksi vuosien 2018-2019 aikana. Hänen mukaansa remontin kustannuksia ei tässä vaiheessa osata arvioida, sillä vaadittavien korjausten laajuutta ei vielä tiedetä. Hän arvioi korjauksen kestävän puolisen vuotta, joksi ajaksi koululle on osoitettava väistötilat. Lue koko uutinen:

