Uutinen

Kymen Sanomat: Pullahulina tuo kesäteatteria Kotkaan keskustaan Lauantaina toteutuu Kaakon Musiikkiteatteri ry:n pitkäaikainen unelma. Kotkansaarella nähdään viimeinkin kesäteatteria. Yhteisötalo Messin pihalla saa lauantai-iltapäivällä ensi-iltansa Keijo Kumannon ohjaama koko perheen musiikkinäytelmä Pullahulina. Menevä komedia muuttaa entisen nuorisotalo Greipin sisäpihan herra Pöljän leipomoksi. Leipomossa on tapahtunut pullavarkaus, jota alkavat selvittää pullapoliisi sekä tarinan päähenkilöt Pullahulina ja Lullamössö. Kun vielä Virkkulan päiväkotia pitävän Iiris-tädin kirppusirkus karkaa rasiastaan, on soppa valmis. — Esityksessä on paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Asiaa riittää kaikenikäisille. Aikuisetkin löytävät sisäpiirin vitsejä, Kumanto kertoo. Jussi Wahlgrenin kirjoittama näytelmä nähdään Kotkassa Suomen kantaesityksenä. Kumanto kertoo saaneensa käsikirjoituksen jo vuosia sitten. Viime syksynä teksti muistui hänen mieleensä. — Näytelmä ja siinä esitettävät laulut ovat erittäin hyvin kirjoitettuja. Musiikin on tehnyt vuonna 2010 menehtynyt säveltäjä Taisto Wesslin. Laulujen sanat on kirjoittanut Pauli Ylitalo. Kumannon mukaan esityksessä on 32 laulua, jotka vievät tarinaa eteenpäin. — Laulujen pituus vaihtelee puolesta minuutista kahteen ja puoleen minuuttiin, joten pitkiä jollotuksia ei ole luvassa. Pullahulinasta on 11 esitystä, joista viimeinen on 1. heinäkuuta. Kumannon mukaan näytökset haluttiin pitää kesäkuussa ennen kuin valtaosa lapsiperheistä jää lomalle. — Heinäkuussa kaupunki tyhjenee. Jos vastaanotto on lempeä ja lämmin, jatkamme esitystä syksymmällä sisätiloissa. Papukaija Eulaliaa näyttelevä Tuuli Immonen kertoo, että kesäteatterin tuominen Kotkansaarelle oli Kaakon Musiikkiteatterin liikkeellepaneva voima, kun yhdistys perustettiin vuonna 2014. — Tavoitteemme on tehdä joka kesä jotakin tähän Messin pihalle. Tämä on hieno miljöö, johon on helppo tulla, Kumanto sanoo. Kaakon Musiikkiteatterin Pullahulina-musikaalin ensi-ilta yhteisötalo Messin (Kirkkokatu 22) pihalla lauantaina 10.6. kello 15. Lisätietoa: www.facebook.com/kaakonkamut. Lue koko uutinen:

