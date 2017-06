Uutinen

Kymen Sanomat: Liikuntapaikkojen rakentamiseen avustusta Haminaan, Kotkaan ja Miehikkälään Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt tälle vuodelle avustusta liikuntapaikkarakentamiseen Etelä-Kymenlaaksoon. Haminan Alakaupungin koulun pihan liikunta- ja leikkipaikkojen rakentaminen sai 60 000 euroa. Lisäksi kohteeseen myönnettiin samansuuruinen ennakkovaraus ensi vuodelle. Ehtona lisäavustuksen saamiselle on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarkoitukseen riittävän määrärahan. Ruissalon ulkoilureitistön parantaminen, Salmenkylän latusillan rakentaminen ja kuntoradan valaistus sai 55 000 euroa. Kotkassa Rauhalan lähiliikuntapaikalle myönnettiin 65 000 euroa. Miehikkälän lähiliikuntapaikkojen kehittäminen sai 20 000 euroa avustusta. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö asetti aluehallintoviraston käyttöön 3,5 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Etelä-Suomessa avustusta sai 58 hanketta, joista 25 on koulujen pihoille tai läheisyyteen rakennettavia lähiliikuntapaikkoja ja kuusi muita lähiliikuntapaikkojaa. Lue koko uutinen:

