Uutinen

Kymen Sanomat: Lökörenniemen kolmikko saatiin kiinni saunasta — asukkaat komennettiin sisätiloihin etsintöjen ajaksi Pyhtään Huutjärven Lökörentiellä asuva Matti Hämäläinen tiesi, mitä tehdä. Kun nuorehko mies koputti naapurissaan vierailleen Hämäläisen auton kattoon ja pyysi kyytiä Haminaan, niin Hämäläinen ei kuskiksi ryhtynyt. Sen sijaan hän haki kyytiinsä Lökörenniemestä poliisin. — Tiesin jo, että Lököreen rantautunut vene oli varastettu Haminasta ja varkaiden olevan myös aseistettuja. Hämäläinen tiesi myös, että varastetulla veneellä tullut kolmikko piilotteli hänen naapurinsa saunassa. Sieltä heidät myös otettiin kiinni eivätkä he tehneet vastarintaa. Kolme noin 20 vuoden ikäistä suomalaista miestä varastivat torstaina Haminan Hylksaaresta kaksi venettä ja tyhjensivät kesämökin asekaapin. Jo sitä ennen he olivat vieneet yhden veneen, joka löytyi palavana. Pyhtään Siltakylän Lökörenniemeen kolmikko ajautui merivartioston jahtaamana. — Iltapäivällä, noin kolmen tietämissä, vene rysähti rantaan ja näin kolmen miehen juoksevan pusikkoon, kertoi Lökören venestamassa Cafe Sagittaa isännöivä Toni Reingoldt. Hieman sen jälkeen Huutjärven taajaman ylle ilmestyi kolme helikopteria. Lökörenniemen viereiselle pellolle laskeutuneesta helikopterista tuli ulos koko joukko miehiä, kertoi Huutjärven Kalarannantiellä asuva Pertti Hono. Lökören alueella partioi merivartioston lisäksi koko joukko poliiiseja, myös raskaasti aseistautunut karhuryhmä. Etsintä ulottui myös Honon kotitalon edustalle saakka. — Poliisi komensi minut sisälle. Äänensävystä ymmärsin, että oli syytä totella ja nopeasti. Niin ikään Kalarannantiellä asuvan Pekka Räsäsen kotirantaan saapui ruovikkoa myöten ensin kaksi poliisia koirineen. Heitä seurasi kolme maastopukuista ja kypäräpäistä miestä. — Kysyin heiltä, onko minulla syytä olla huolissani. He vastasivat, että ei suuremmin. Myös Räsänen oli jo kuullut huhuja Lökörenniemeen rantautuneesta, aseistautuneesta kolmikosta. — Tarkastin kaikki ulkorakennukset hyyskää myöten, vaikka sinne ei kolmea miestä edes mahtuisi. Haminasta lähteneen kolmikon vene päätyi lopulta Pitkäniemen tilan rantaan. Kesiään tilalla viettävä Airi Pitkäniemi ei huomannut veneen ja kolmen miehen saapumista miltei ikkunansa alle. — Olin juuri sisällä päiväkahvilla. Veneen näin vasta, kun poliisit saapuivat rantaan. Pitkäniemi myönsi säikähtäneensä kuultuaan, että kotirannassa oli ollut aseistautuneita miehiä. Tieto vajaat kolme tuntia kestäneen vaaratilanteen päättymisestä oli Pitkäniemelle huojentava. — Sauna jää kuitenkin nyt lämmittämättä ja pysyn sisällä koko illan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/L%C3%B6k%C3%B6renniemen%20kolmikko%20saatiin%20kiinni%20saunasta%20%E2%80%94%20asukkaat%20komennettiin%20sis%C3%A4tiloihin%20etsint%C3%B6jen%20ajaksi/20171454/4