Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksoon 42 000 euroa rakennusperinnön hoitoon — Etelä-Kymenlaaksossa avustuksia muun muassa Kotkan Klubille ja Kaunissaaren koululle Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Kymenlaaksoon avustuksia rakennusperinnön kunnostukseen 26 kohteelle yhteensä 42 000 euroa. Kaikkiaan kaakkoon jaettiin 73 000 euroa, kerrotaan ELY-keskuksen perjantaina julkaisemassa tiedotteessa. Etelä-Kymenlaaksossa avustuksia saivat Haminassa Raatihuoneenkatu 3:n piharakennus 2 000 euroa, Mannerheimintie 7 B:n piharakennus 800 euroa sekä asuin- ja myymälärakennus Kuorsalon saarella 2 000 euroa, Kotkassa Kotkan Klubi 9 000 euroa ja Asunto Oy Kotkan Sunivalli 10 000 euroa sekä Pyhtäällä Kaunissaaren koulu 2 500 euroa ja Niemelä Koukkusaaressa 1000 euroa. Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suojelutilanne ja sijainti sekä tuen merkitys rakennuksen tai kultturiympäristön säilymiselle. Avustukset maksetaan takautuvasti Summa maksetaan takautuvasti töiden toteutumisen jälkeen. Avustus voi olla korkeintaan puolet kunnostuksen kokonaiskustannuksista, mutta määrärahojen pienuuden takia summa on yleensä huomattavasti pienempi. Avustuksia jaetaan rakennusten suojeluarvon säilyttämiseen, kuten julkisivujen ja rungon kunnostustöihin. Rahaa voidaan myöntää Museoviraston ja ympäristöministeriön Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt -selvityksessä mainituille rakennuksille ja alueille sekä maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien rakennusten kunnostamiseen. Monet kohteista täyttivät tänä vuonna molemmat vaatimukset. Muutostöissä rakennuksen historiallinen aitous on säilytettävä. Kunnostustöissä on käytettävä perinteisiä materiaaleja ja työtapoja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/Kymenlaaksoon%2042%E2%80%89000%20euroa%20rakennusperinn%C3%B6n%20hoitoon%20%E2%80%94%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20avustuksia%20muun%20muassa%20Kotkan%20Klubille%20ja%20Kaunissaaren%20koululle/2017522350595/4