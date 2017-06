Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa vietetään yhteisötalo Messin avajaisia Yhteisötalon Messin avajaiset ovat meneillään Kotkassa. Avajaispuheessaan Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm totesi, että paljon puhuttu elinvoima tarvitsee tiivistä yhteisöä ja hyvää ilmapiiriä.— Sitä meillä on paljon tässä yhteisötalo Messissä. Se on vuorovaikutusta yli sukupolvien sekä tekijöiden ja toimijoiden näköinen. Messissä kunnioitetaan historiaa ja arvostetaan kierrätystä sekä tuunausta, kehui Lindholm.Messi on etupäässsä laspia ja nuoria varten, mutta myös kaikkien kaupunkilaisten kokoontumispaikka. Messi on kokonaisuus, jossa yhdistyvät entinen nuorisotalo Greippi ja lakkautetun Palotornin päiväkodin rakennus. Avajaispäivänä on ohjelmassa tanssia ja laulua sekä taiteilijoiden tapaamisia. Tilaisuus kestää vielä klo 18 saakka.Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/Kotkassa%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20%20yhteis%C3%B6talo%20Messin%20avajaisia/2017322351501/4