Kymen Sanomat: Kotkan Henry Lindelöfille Satamaliiton kultainen kunniamitali Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on saanut Suomen satamaliiton kultaisen kunniamitalin työstään satama-alan toiminnan edistäjänä. Lindelöf on hoitanut Satamaliiton hallituksen puheenjohtajuuta yli yhdentoista vuoden ajan. Kultainen kunniamitali myönnettiin myös Kemin Sataman pitkäaikaiselle satamajohtajalle ja toimitusjohtajalle, satamaneuvos Reijo Viitalalle. Satamaliitto on Suomen meri- ja sisävesisatamien elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Lue koko uutinen:

