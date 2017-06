Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisfirman menestynyt mobiilipeli julkaistiin myös tietokoneille Kotkalaisen Kukouri Mobile Entertainmentin mobiilipeli Pixel Worlds julkaistiin tänään myös PC- ja Mac-tietokoneille. Tammikuussa mobiililaitteille julkaistua peliä on ladattu jo yli miljoona kertaa. Kukourin toista menestystuotetta, Tiny Troopers-pelisarjaa, on ladattu lähes 30 miljoonaa kertaa. Pixel Worldsissa pelaaja voi luoda uusia maailmoja, viljellä, rakentaa ja vaihtaa virtuaalitavaroitaan sekä tutustua toisiin pelaajiin reaaliaikaisesti usealla eri alustalla. — Olemme päivittäin yhteydessä Pixel Worldsin erittäin aktiiviseen pelaajayhteisöön pelin sisällä sekä useissa muissa kanavissa. Yhteisön toiveesta julkaisimme myös PC-version, jotta samaa peliä voi pelata niin mobiililaitteella kuin tietokoneellakin, Kukourin toimitusjohtaja Kim Soares kertoo. Pixel Worldsin pelaajayhteisö tuottaa omaa sisältöään sosiaaliseen mediaan. Pixel Worlds –pelillä on esimerkiksi yli miljoonan katsojan Youtube-kanava. Pixel Worldsin tietokoneversio on saatavilla Steam-verkkokaupassa. Lue koko uutinen:

