Kymen Sanomat: KTP hankki tuplasti vahvistusta — Tuomo Turunen palaa viirupaitaan Kakkosen sarjakauden kangerrellen aloittanut KTP vahvistaa rivejään. KTP:n harjoituksissa tänään Metsolan kentällä painoivat muiden mukana vanha tuttu puolustaja Tuomo Turunen ja ghanalainen keskikenttämies Quincy Osei. Turusen sopimus on loppukauden ja Osein aluksi kuukauden mittainen. Turunen, 29, siirtyy KTP:n riveihin jo kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran hän puki raitapaidan päälleen jo juniorina ja uudelleen hienolla Ykkösen nousukaudella 2014. Jalkavaivojen riivaama entinen maajoukkuepelaaja on viimeksi pelannut Kakkosen Hongassa kaudella 2015. — Kyllä tämä vähän yllätti itsenikin. Tulin Kotkaan kesäksi hierojan hommia tekemään, kun koulu on tauolla. Tiistaina menin huvikseni treeneihin ja nyt olen tässä, Turunen myhäili. — Puolessatoista vuodessa olen käynyt kuusi kertaa harjoituksissa, joten pelituntuma ei varmasti ole paras mahdollinen. Peruskunto on kuitenkin hyvä, nilkka tuntuu kestävän, ja nopeasti se tuntumakin palaa. KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen on ainakin tuntumasta samaa mieltä. — Jalkapallon pelaaminen on samanlaista kuin fillarilla ajaminen. Kun sen on joskus kunnolla oppinut, sen osaa aina. Ja Tuomo Turunen kyllä osaa, Rantanen sanoi. Turunen pelaa joko keskikentän pohjalla tai puolustuksen keskustassa. Osein pelipaikka on keskikentällä, jossa KTP:llä on nyt vajausta Marko Tyyskän jalkavaivojen ja Saku Kvistin kolmen ottelun pelikiellon vuoksi. 27-vuotias Osei on edustanut Suomessa viimeksi AC Kajaania. Liigakokemusta hänellä on 22 ottelun verran Valkeakosken Hakan riveistä kaudella 2010. KTP:n mukaan Osein mahdollisesta jatkosta Kotkassa päätetään kuukauden koeajan jälkeen. Sekä Turunen että Osei ovat vapaita edustamaan KTP:tä jo huomisessa vierasottelussa FC Lahti Akatemiaa vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/KTP%20hankki%20tuplasti%20vahvistusta%20%E2%80%94%20Tuomo%20Turunen%20palaa%20viirupaitaan/2017322352227/4