Uutinen

Kymen Sanomat: Harjun oppimiskeskus vähentää kahdeksan henkilöä Harjun oppimiskeskuksen yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena oppimiskeskuksesta irtisanotaan kahdeksan henkilöä ja kuusi osa-aikaistetaan. Lisäksi taloutta ja toimintaa sopeutetaan töiden ulkoistamisella ja organisoimalla työtehtäviä uudelleen sekä toteuttamalla tehtävämuutoksia. Talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteisiin ovat johtaneet ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset rahoitusleikkaukset. Harjussa koulutuksen rahoituksen valtionosuus on leikkautunut kolmanneksen viimeisen viiden vuoden aikana. Harjun oppimiskeskuksessa rakenteellinen kustannusleikkaustarve on 0,5 miljoonaa euroa. Edellisen kerran Harjun oppimiskeskuksessa käytiin yt-neuvottelut viime vuoden tammikuussa. Tuolloin vältyttiin irtisanomisilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/09/Harjun%20oppimiskeskus%20v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4%20kahdeksan%20henkil%C3%B6%C3%A4/2017322347821/4