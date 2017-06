Uutinen

Kymen Sanomat: Tallinmäenkadun ekopisteeseen voi viedä muovipakkauksia vielä ensi viikon ajan Muovipakkausten keräykseen on tulossa muutoksia Haminassa. Tallinmäenkadun Rinki-ekopisteelle voi viedä muovista pakkausjätettä vielä ensi viikon ajan. Muiden materiaalien keräys jatkuu pisteellä ennallaan. Muovipakkauskeräys keskitetään jatkossa päivittäistavarakauppojen yhteyteen. Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteeseen Ringin valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. Pakkaukset on hyvä litistää mahdollisuuksien mukaan. Hyväksyttävää muovijätettä ovat esimerkiksi elintarvikkeiden pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä. Pakkausjätettä kerätään Haminassa kaikkiaan yhdeksällä Rinki-ekopisteellä, joilla kaikilla otetaan vastaan kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia. Jatkossa viidellä pisteistä on myös muovipakkausten keräys. Kaikkien Rinki-ekopisteiden sijainnit löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Tallinm%C3%A4enkadun%20ekopisteeseen%20voi%20vied%C3%A4%20muovipakkauksia%20viel%C3%A4%20ensi%20viikon%20ajan/20171443/4