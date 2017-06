Uutinen

Kymen Sanomat: Suzi Quatro rokkaa lauantaina Hamina Bastionissa vanhojen ystäviensä kanssa Muusikko Suzi Quatro, esiinnyt lauantaina Haminan Yöt -tapahtumassa. Millaista showta odotat? — Kuten aina, toivon, että konsertissa on paljon ihmisiä. Olen viihdyttäjä ja haluan, että ihmisillä on hauskaa. Tavoitteeni on, että jokainen katsoja poistuu konsertistani hymy kasvoillaan. Suomessa olen vieraillut useita kertoja. Olen ollut musiikkibisneksessä 53 vuotta, joten olen ollut monessa paikassa moneen kertaan. Esiinnyt Sladen ja Nazarethin kanssa. Ovatko nämä bändit sinulle entuudestaan tuttuja? — Olemme vanhoja ystäviä. Tulemme kaikki samalta aikakaudelta. 1970-luvulla kiersin usean vuoden ajan Nazarethin kanssa. Sladen rumpali Don Powell on mukana uudessa QSP-triossa, johon kuuluu meidän kahden lisäksi kitaristi Andy Scott Sweet-yhtyeestä. Julkaisimme viime tammikuussa debyyttialbumimme, joka nousi listoille monessa maassa. Monet 70-luvun yhtyeet kiertävät nyt ympäri maailmaa. Miksi sen ajan musiikki kiinnostaa yhä? — Mielestäni 1970-luku oli viimeinen oikeiden muusikkojen aikakausi. Kun aloittelimme uraamme, me vain soitimme. Teimme keikkaa keikan perään. Näin meistä tuli hyviä muusikoita. 80-luvulla musiikkikulttuuri muuttui eikä sen jälkeen keikkoja ole tehty enää niin paljon. Mistä sait kipinän muusikon ammattiin? — Kasvoin musikaalisessa perheessä. Aloitin rummuilla, joista siirryin pianoon. Perustin ensimmäisen bändini vuonna 1964, jolloin olin 14-vuotias. En ehtinyt valitsemaan instrumenttiani tarpeeksi nopeasti, joten minulle jäi basso. Kun kokeilin bassoa ensimmäisen kerran, se tuntui heti täydelliseltä. Julkaisit esikoisalbumisi vuonna 1973. Millaista musiikkibisnes oli tuolloin? — 70-luvulla meno oli hullua. Olin outolintu muiden joukossa. Miehet käyttivät meikkiä, minä en. Olet ensimmäinen naispuolinen basisti, josta tuli rocktähti. Mikä merkitys menestykselläsi on ollut muille naisrokkareille? — Annoin naisille luvan tulla rockmuusikoiksi. Avasin heille oven. Olen hyvin ylpeä tästä. Uskon, että juuri minusta tuli uranuurtaja, koska en ole koskaan ollut sukupuolisidonnainen. Olen basisti, en naisbasisti. Levyjäsi on myyty yli 55 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Miltä tämä saavutus tuntuu? — Se on palkinto kaikesta siitä kovasta työstä, jota olen tehnyt urani eteen. Nykyisinhän levyjä ei enää osteta, koska musiikki on siirtynyt internetiin. Toisaalta netti on tuonut uudenlaista näkyvyyttä. Esimerkiksi keikoillani näen kokonaisia perheitä, pieniä lapsia vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Olet myös näyttelijä. Kerro tästä vähän lisää. — Olen näytellyt muun muassa Onnen päivissä ja Midsomerin murhat -sarjassa. Olen luova ihminen ja taiteilija. Minulta on myös ilmestynyt runokirja ja romaani. Lisäksi olen tehnyt omaa radio-ohjelmaani BBC:lle vuodesta 1999. Täytit viime viikolla 67 vuotta. Mikä saa sinut jatkamaan? — En koskaan ajattele ikääni. Teen edelleen musiikkia ja kierrän maailmaa. Pidän itsestäni hyvää huolta, harrastan joogaa ja syön terveellisesti. Minulla on aina ollut luonnostaan paljon energiaa. Rakastan tätä. Olen syntynyt viihdyttämään. Pukeudutko edelleen nahkaan? — Totta kai. Se on minun imagoni. Haminan Yöt -tapahtuma Hamina Bastionissa 10.6. Portit avautuvat kello 16. Remu & Hurriganes klo 17—18, Slade klo 18.30—19.45, Nazareth klo 20.15—21.30, Suzi Quatro klo 22—23.15, Popeda klo 23.45—01. Lue koko uutinen:

