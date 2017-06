Raskas ajoneuvo tulessa Myllykoskella valtatiellä 15 — yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

Uutinen

Kymen Sanomat: Raskas ajoneuvo tulessa Myllykoskella valtatiellä 15 — kiertotie Myllykosken kautta on käytössä Raskas ajoneuvo on tulessa valtatiellä 15 Myllykoskella. Ajoneuvo on ajanut ulos tieltä ja on kauttaaltaan tulessa. Tie on suljettu liikenteeltä, kertoo Liikennevirasto. Silminnäkijän mukaan onnettomuuspaikka on Myllykosken risteyksen jälkeen olevan tiekameran kohdalta muutama sata metriä Kotkaan päin. Vielä ei ole tietoa, onko onnettomuudessa ollut osallisena muita ajoneuvoja. Kouvolaan töihin menossa olleen miehen mukaan autot pääsivät ajamaan onnettomuuspaikan ohi välittömästi onnettomuuden jälkeen, sillä raskas ajoneuvo oli ajanut ulos tieltä. Myös metsää oli syttynyt palamaan. Miehen ajanessa onnettomuusrekan ohi rekasta kuului erittäin kova paukahdus. Poliisi on sulkenut tien liikenteeltä ennen kello kahdeksaa. Kiertotie Myllykosken kautta on käytössä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Raskas%20ajoneuvo%20tulessa%20Myllykoskella%20valtatiell%C3%A4%2015%20%E2%80%94%20kiertotie%20Myllykosken%20kautta%20on%20k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4/2017522344267/4