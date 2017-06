Uutinen

Kymen Sanomat: Raskas ajoneuvo paloi Myllykoskella — kuljettaja vietiin sairaalaan Raskas ajoneuvo ajoi ulos tieltä ja syttyi tuleen valtatiellä 15 Myllykoskella keskiviikkona aamulla hieman puoli kahdeksan jälkeen. Tulipalo oli erittäin raju. Musta savupatsas nousi kymmenien metrien korkeuteen. Onnettomuuspaikan ohi ajanut silminnäkijä kertoo, että muutamat autot olivat pysähtyneet onnettomuuspaikalle auttamaan kuljettajaa ennen pelastuslaitoksen ja poliisin saapumista paikalle. Kuljettaja pääsi kävelemään itse onnettomuusrekasta ulos, kertoo päivystävä palomestari Mika Ruokolainen Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Onnettomuusajoneuvon kuljettaja on viety ambulanssilla sairaalaan. Tie suljettiin liikenteeltä noin tunniksi. Ennen kello yhdeksään toinen kaista oli taas saatu käyttöön. Silminnäkijä kertoo, että onnettomuuspaikka on Myllykosken risteyksen jälkeen Kotkan suuntaan mentässä olevan tiekameran kohdalla. Kouvolaan töihin tulossa olleen miehen mukaan autot pääsivät ajamaan onnettomuuspaikan ohi välittömästi onnettomuuden jälkeen. Miehen ajanessa onnettomuusrekan ohi rekasta kuului erittäin kova paukahdus. Palomestari Ruokolaisen mukaan vielä ei ole tietoa minkä takia raskas ajoneuvo syttyi tuleen tai mistä kohdin tulipalo on saanut alkunsa. Pelastuslaitos sai tulipalon sammumaan, minkä jälkeen toinen kaista avattiin taas liikenteelle. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Rekka oli ajamassa Kotkan suunnasta Kouvolaan päin, kun se ajautui ulos tieltä kulkusuunnassaan oikealle. Pelastuslaitos suorittaa parhaillaan kohteessa jälkisammutustöitä ja valmistelee ajoneuvon hinaamista pois onnettomuuspaikalta. Muokattu uutista kello 9.04. Lisätty pelastuslaitokselta ja silminnäkijältä saatuja tietoja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Raskas%20ajoneuvo%20paloi%20Myllykoskella%20%E2%80%94%20kuljettaja%20vietiin%20sairaalaan/2017522344267/4