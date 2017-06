Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtään Lököressä aseuhka — merivartiosto, poliisi ja armeija jahtasivat metsään paenneita Pyhtään Lököressä on menossa merivartioston ja puolustusvoimien operaatio, jossa tiettävästi jahdataan kahta tai kolmea miestä. Cafe Sagitan yrittäjä Toni Reingoldt kertoo, että miehet tulivat vauhdilla rantaan alumiinisessa pulpettiveneessä merivartioston kumivene perässään. Rantaan päästyään he pakenivat metsään. Perässä tuli lisää merivartioston veneitä ja helikoptereita. Myös puolustusvoimien helikopteri ja poliisi liittyivät mukaan. Merivartioston edustaja kehotti Reingoldtia pysymään aloillaan ja sanoi, että alue on toistaiseksi suljettu. Hänen mukaansa alueella oli aseuhka. Noin kello 16.25 Reingoldtille ilmoitettiin, että niemi on turvattu. Kymen Sanomat seuraa tilannetta. Lue koko uutinen:

