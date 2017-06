Uutinen

Kymen Sanomat: Pulkkasen tuloskortissa liikaa bogeja — rahalistan kolmonen Belgiassa vasta 79:ntenä Kymen Golfin Tapio Pulkkanen palasi lyhyeltä kilpailutauolta Euroopan haastajakiertueelle tänään Belgian Lasnessa. Pulkkanen käytti KPMG Trophy -kisan ensimmäiseen kierrokseen 72 lyöntiä (par) ja on jaetulla 79. sijalla. KG:n mies teki kuusi birdietä, mutta myös kuusi bogia. Yleensä enemmistönä olevia par-tuloksia Pulkkasen tuloskorttiin kirjattiin vain kuudella reiällä.Pulkkanen on haastajakiertueen rahalistalla kolmantena ja Belgian kisan korkeimmalle rankattu pelaaja. Hänen on kuitenkin huomenna parannettava jonkin verran, jotta jatkopaikka viikonlopun kierroksille aukeaisi.Kisan kärjessä on Tanskan Joachim B. Hansen (—9). Hänen nousuaan ykköspaikalle vauhditti hoile-in-one 16. reiällä. Suomalaisista Kalle Samooja (–1) on 58., Oliver Lindell (+1) 97. ja Jaakko Mäkitalo (+2) 110. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Pulkkasen%20tuloskortissa%20liikaa%20bogeja%20%E2%80%94%20rahalistan%20kolmonen%20Belgiassa%20vasta%2079%3Anten%C3%A4/2017322348752/4