Kymen Sanomat: Pakettiautomaattien määrä saattaa lisääntyä Varsinaisten palvelupisteiden lisäksi Postin valikoimaan kuuluvat nykyisin pakettiautomaatit. Niitä on Etelä-Kymenlaaksossa tällä hetkellä viisi: kolme Kotkassa ja yhdet Haminassa ja Pyhtäällä. Haminan toinen automaatti K-Supermarket Kanuunassa on toistaiseksi suljettu myymälän remontin vuoksi. — Paketin nouto on ylivoimaisesti käytetyin palvelu asiamiesposteissakin, joskin mukana on muutamia paikkakuntaisia poikkeamia. Verkkokaupan lisääntyminen ja verkkomaksaminen tekevät sen, aluepäällikkö Harri Mustonen toteaa. Automaattien osalta tilanne saattaa muuttua lähivuosina myös Etelä-Kymenlaaksossa. — Niiden määrä voi vielä lisääntyä. Mustonen muistuttaa, että pakettien lähettäminen onnistuu nykyisin helposti paitsi automaateista myös asiamiesposteista verkkomaksamisen avulla. — Lähettämien ja maksu onnistuu kotoa käsin. Silloin paketin voi vain jättää jonottamatta palvelupisteeseen. Lue koko uutinen:

