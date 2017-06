Uutinen

Kymen Sanomat: Lauha talvi pudotti sähkön myyntiä sekä kulutusta Sähkön myynti ja kulutus laskivat lauhan talven takia Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakelualueella. Sähköä käytettiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella 541 gigawattituntia eli 3,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkönmyynti laski 8,1 prosenttia ja oli katsauskaudella 450 GWh. Tästä omilla tuotanto-osuuksilla katettiin 44,3 prosenttia. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 53 kappaletta, kun niitä vuosi sitten kirjattiin 66. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 36,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 45,1 (vuosi sitten 6,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 35,7 (vuosi sitten 6,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistusjärjestelyihin liittyen tytäryhtiö on tehnyt osasta sähkönsiirtoverkostoaan leasingjärjestelyn. Siitä muodostunut luovutusvoitto 37,7 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä järjestelyihin liittyvä kertaerä vaikuttaa katsauskauden tuloslukuihin oleellisesti. Katsauskaudella yksi merkittäviä yhtiön strategian mukaisia toimenpiteitä oli aurinkosähköjärjestelmien lisääminen energiamyynnin tuotevalikoimaan. Kymenlaakson Sähkö toi markkinoille aurinkosähköjärjestelmän kokonaispaketin yhdessä Lem-Kem Oy:n kanssa. Kuluttajien kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiin on ensimmäisinä myyntikuukausina ollut runsasta. Kiinnostus pientuotantoon näkyy myös verkon puolella. Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella verkkoon liitettiin tammi–huhtikuussa jälleen 47 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Kaikkiaan aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty verkkoon huhtikuun loppuun mennessä 173. Lue koko uutinen:

