Kymen Sanomat: Lankuta ja punnerra koiran kanssa - katso videolta dogbicin lajiesittely Dogbic on liikuntamuoto, jossa treenataan koiran kanssa. Dogbicissä lihaskuntoa parannetaan koiran toimiessa vastuksena. Oheiselta videolta näet lajiesittelyn. Videolla esiintyvät kotkalainen liikuntaneuvoja ja dogbic-ohjaaja Elina Marttila sekä suomenlapinkoira Suku. Lajiesittelyä voi mennä seuraamaan myös Kotkan linja-autoaseman konttitorille, joka on auki tämän viikon ajan. Konttitorilla esittäytyy nuoria yrittäjiä. Dogbicin lajiesittelyt torstaina 8.6. kello 14 ja 16 sekä perjantaina 9.6. kello 14 ja 16. Konttitori on avoinna to—pe kello 12—18 ja la—su kello 10—16. Tapahtuman tarkemmat tiedot Facebookissa @imakeosk. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Lankuta%20ja%20punnerra%20koiran%20kanssa%20-%20katso%20videolta%20dogbicin%20lajiesittely/20171430/4