Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan elinvoimalautakunnan tehtäväkuva kirkastuu ajan kanssa Uusi elinvoimalautakunta pitää ensimmäisen kokouksensa Kotkassa ensi tiistaina. Puheenjohtaja Matti Koski (kok.) arvioi, että tehtäväkuvaus kirkastuu vähitellen valtuustokauden edetessä. — Itse en tiedä tarkkaan linjoista ja suunnista. Mutta tuskin kaupungintalollakaan tiedetään, toteaa Koski. Se on selvää, että elinvoimalautakunnalle kuuluvat kulttuuri, kirjastot, viestintä, museotoimi ja kaupunkikehitys. Kulttuurisektori tuo mukanaan sen, että asialistoilla ovat isot tapahtumat, muun muassa meripäivät. Mukana on paljonkin vanhan kulttuurilautakunnan tehtäviä. — Tulemme ottamaan kantaa myös isoihin asioihin, jotka liittyvät talouteen, elinkeinoelämään ja vaikkapa tonttipolitiikkaan. Itse haluan nostaa esiin Kotkan talouden laittamisen kuntoon. Esityksiä tulee ja lopullisia päätöksiä tekee joku muu. — Iso asia on myös Kotkan kaupungin henkilöstöpolitiikka. Täytyy käsittää, että henkilöstö on palvelemassa kuntalaisia, ei päinvastoin. Siksi koulutukseen pitää satsata. Elinvoima on muodikas sana, jota käytetään lakienkin valmistelussa. Kosken mukaan elinvoima voidaan kytkeä muun muassa työllisyyteen, toimiviin palveluihin, talouden pitämiseen terveenä, siedettävään verotukseen ja tapahtumiin. Kiteytettynä niin, että paikkakunnalla ihmisten on mukava olla ja elää. — Ryhdymme lautakunnassa tarkastelemaan, mihin meidän voimamme riittää. Entuudestaan en tunne kaikkia jäseniä. On hyvä, että mukana on aivan uutta verta. Koski pitää itselleen kunniana sitä, että hän toimi viimeisen kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana ja aloittaa historian ensimmäisen elinvoimalautakunnan puheenjohtajana. — Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa vuodesta 2004. Virkamiesten kanssa minulla on hyvät välit ja käyn usein kaupungintalolla tapaamassa päätettävien asioiden esittelijää. Jos näen, ettei jotain asiaa kannata lähteä tuomaan lautakuntaan, sanon senkin. Lautakunnan kokouksissa Koski ei halua olla ankara nuijanheiluttaja. Hän sallii mielummin vapaan keskustelun, vaikka tarvittaessa tiukkuuskin on paikallaan. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Kotkan%20elinvoimalautakunnan%20%20teht%C3%A4v%C3%A4kuva%20kirkastuu%20ajan%20kanssa/2017322346108/4