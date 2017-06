Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan valimon maalaukselliset sävyt esillä valokuvanäyttelyssä Tampereella Valokuvanäyttely Karhulan valimosta avautuu Työväenmuseo Werstaan Komuutissa Tampereella. Valokuvanäyttely oli esillä Merikeskus Vellamossa viime syksynä. Näyttely kuvaa lakkautusuhan alta selvinneen, lähes satavuotiaan Karhulan valimon henkilöstön työskentelyä ja heidän keskinäisiä suhteitaan. Valokuvataiteilija Timo Vesterisen HDR-käsitellyissä kuvissa alkujaan harmaa valimo muuttuu maalaukselliseksi ja värikkääksi pienoismaailmaksi. HDR (High Dynamic Range) -kuvilla tarkoitetaan sellaisia valokuvia, jotka sisältävät enemmän sävyjä eli dynamiikkaa. Hannu Oksasen kirjoittamat tekstit taustoittavat ja täydentävät kuvia. Esillä olevien teosten keskiössä ovat työtä tekevät ammattilaiset, työkaverien välinen toveruus sekä vuosikymmenten kokemus valimotyöstä. — Karhulan valimolaisille on aina ollut kunnia-asia, että valettu teräs on laatutavaraa. Kauan toiminut suuri valimo hehkuu korkean ammattitaidon lisäksi myös valtavasti työn ja ihmisten historiaa ja ajan myötä kehittynyttä omintakeista työpaikan kulttuuria, jollaista ei ole missään muulla, Hannu Oksanen luonnehtii. Timo Vesterinen ja Hannu Oksanen: Valimo: ystäviä, voimamiehiä, eränkävijöitä ja ammattiväkeä. Yleisölle avoin ja maksuton näyttely on avoinna 27.8.2017 saakka. Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere. Museo avoinna ti-su 11–18. Lue koko uutinen:

