Kymen Sanomat: Itäisellä Suomenlahdella havaittu hieman sinilevää, jonka uskotaan olevan ylivuotista levää Kaakkois-Suomen levätilanne on pysynyt alkukesälle tyypilliseen tapaan rauhallisena. Itäisen Suomenlahden rannikolla sinilevää on havaittu vähän Huovarin, Tammion, Haapasaaren ja Pyhtään Ängsön havaintopaikoilla. Levän uskotaan olevan ylivuotista levää, joka on säilynyt syvemmissä vesikerroksissa yli talven ja sekoittunut keväällä pintavesikerrokseen, kerrotaan Ely-keskuksen tiedotteessa. Järvialueilla Iitin Urajärvellä on havaittu hieman levähippusia vesipatsaassa. Myös Lappeenrannassa on tehty vastaavia havaintoja. Muita yleisön tekemiä levähavaintoja ei tältä kesältä ole tullut, kerrotaan Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta. Sinilevää esiintyy yleensä vasta kun veden lämpötila on enemmän kuin 15 astetta. Tällä hetkellä kaakon järvien lämpötila on 11-14 astetta. Levätilannetta seurataan kerran viikossa 19:llä havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti. Levähavainnoista voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle numeroon 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen voi lähettää tutkittavasti ainoastaan mikäli on sopinut asiasta etukäteen. Lue koko uutinen:

