Kymen Sanomat: Haminan valitseminen maailmanperintökohteeksi jäämässä toiveeksi Haminan kaupungin mahdollisuus tulla valituksi Unescon maailmanperintökohteeksi on epätodennäköinen. Ajatus Unescon maailmanperintökohde -statuksen saamiseksi Haminalle lähti liikkeelle jo vuonna 2011, kun asiasta tehtiin valtuustoaloite. Tavoite on myös kirjattu Haminan vuosien 2015-2020 matkailuohjelmaan. Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjolan mukaan Museoviraston kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että historiallisia kaupunkeja ja varsinkin linnoituskaupunkeja, joihin Haminakin lukeutuu, on maailmanperintökohteina jo nyt runsaasti. Pohjola sanoo, että Haminan mahdollisuuksia heikentää myös se, että länsimaat ovat nykyisin yliedustettuina maailmanperintökohteiden joukossa ja painopistettä halutaan siirtää Afrikan suuntaan. Pohjolan mukaan Museoviraston kanssa käytiin viimeksi viime vuonna Haminan tilannetta läpi. — Silloin todettiin, että me olemme kyllä hyvin esittäneet seikat, joilla kriteerit täyttyisivät, mutta asia ei Haminan osalta etene ainakaan moneen vuoteen, Pohjola sanoo. Nykyisin maailmanperintökohteita on Suomessa seitsemän, joista kuusi on kulttuuriperintökohteita ja yksi luontoperintökohde. Lue koko uutinen:

