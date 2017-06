Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksoon tuskin luvassa uusia asiamiesposteja Posti aloitti vuonna 2015 palvelupisteverkostonsa uudistamisen. Työ on nyt loppusuoralla, viimeisetkin muutokset pyritään saamaan valmiiksi ensi vuoteen mennessä. Etelä-Kymenlaakson osalta verkosto on valmis nykyisellään, joskin yksittäisiä muutoksia asiamiesposteissa voi tapahtua jatkossakin, aluepäällikkö Harri Mustonen toteaa. Postin omien myymälöiden määrää on vähennetty uudistuksen myötä. Palvelut pyritään sijoittamaan kumppanuusyrityksiin niin, että koko maahan jää lopulta vain 21 omaa myymälää. Etelä-Kymenlaaksossa niitä ei ole enää lainkaan. Haminan ja Kotkan viimeiset sulkeutuivat viime vuonna. Postit on sijoitettu nyt kioskeihin, kauppoihin tai muiden yritysten tiloihin. Joukossa on myös yhteisöjä. Millä tahansa yrityksellä tai yhteisöllä on mahdollisuus hakea Postin kumppanuusyritykseksi. Valintaperusteena käytetään pääosin sijaintia ja aukioloaikoja, Mustonen kertoo. — Pyrimme sinne, missä asiakkaat liikkuvat muutenkin päivittäin. Lue koko uutinen:

