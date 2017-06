Uutinen

Kymen Sanomat: Anjalan Kievarimuseon pihaan istutetaan lehtipuu Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Anjalassa vietetään lauantaina 10. kesäkuuta perinteistä alkukesän myyjäis- ja kirpputoritapahtumaa. Tänä vuonna Anjalankoski viheriöi ja Anjalankoski kukkii -tapahtumat yhdistyvät. Kirpputorilla ja myyjäisissä on siten leivonnaisten, käsityö- ja askartelutöiden lisäksi myynnissä myös kukkia ja kasveja. Kevään ollessa myöhässä kasveja on vielä runsaasti myymättä. Sadalle ensimmäiselle vierailijalle jaetaan kukka. Päivä huipentuu kello 11.30 kun Anjala-seuran ja Puutarhaseuran jäsenet istuttavat Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Kievarimuseon pihapiiriin lehtikuusen. Koko tapahtuman ajan kuullaan kesäistä haitarimusiikkia. Kievarimuseo ja Teija Vuontelan taidenäyttely ovat myöskin avoinna. Kahviossa on tarjolla lettuja ja makkaraa. Lapsille on järjestetty poniajelua ja luontopolku. Kylätapahtuma Anjalassa Ranta-Pukin Kievarimuseolla lauantaina 10.6. kello 10—14. Kymijoentie 42, Anjala. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/08/Anjalan%20Kievarimuseon%20pihaan%20istutetaan%20lehtipuu%20Suomen%20100-vuotisjuhlan%20kunniaksi/2017322347447/4