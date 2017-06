Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti-viikko ja Kaakon Kamarimusiikki järjestetään taas heinäkuussa Virolahti-viikkoa vietetään jälleen 1.-9. heinäkuuta. Viikon aikana tapahtuu ympäri pitäjää. Osa ohjelmasta on kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämää, mukana on kuitenkin myös paljon yhdistyksiä ja yksityisiä ihmisiä. Myös Virojoen VPK juhlii tänä vuonna pyöreitä. 8. heinäkuuta pidetään paraati ja kalustonäyttely yhdistyksen 120-vuotisjuhlan kunniaksi. Samana päivänä pidetään myös perinteiset hapanvellimarkkinat. Seuraavana päivänä on hapanvellijuhlan vuoro. 1.-8. heinäkuuta palvelee hapanvelliravintola, joka palaa tänä vuonna Rajasaliin. Kaakon Kamarimusiikin konsertit pidetään 4.-8. heinäkuuta. Ensimmäinen päivä on tosin hieman poikkeuksellinen. — Halusimme syventää yhteistyötä yli rajan, niinpä avauspäivän konsertit järjestetään Viipurissa, toiminnanjohtaja Siru Ahopelto vinkkaa. Kansainvälisyys on muutenkin vahvasti esillä koko Kamarimusiikin ajan. Tarjolla on suomalaisen musiikin lisäksi erityisesti venäläistä ja muuta slaavilaista musiikkia. Luvassa on myös uusia konserttipaikkoja. Yksi niistä on Virolahden kotiseutumuseo Pyterlahdessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/07/Virolahti-viikko%20ja%20Kaakon%20Kamarimusiikki%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20taas%20hein%C3%A4kuussa/2017322338756/4