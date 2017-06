Uutinen

Kymen Sanomat: UPM-sopimus lisäsi mielenkiintoa — Fenniarailin haasteena kasvun hallitseminen Kotkalaisomistuksessa oleva Fenniarail Oy solmi toukokuussa metsäyhtiö UPM:n kanssa sopimuksen raakapuun toimittamisesta Venäjän rajalta UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtailla. UPM-sopimuksen lisäksi Fenniarail on tehnyt aiesopimukset usean muun yrityksen kanssa. Lempiäinen kertoo, että yritys aikookin palkata ja kouluttaa kuluvan vuoden aikana lisää henkilökuntaa. Uusien sopimusten lisäksi Fenniarailin toimitusjohtaja vaihtuu, kun vuodesta 2010 Fenniarailin toimitusjohtajana toiminut Kimmo Rahkamo siirtyi toisiin tehtäviin. Uuden toimitusjohtajan haku päättyy keskiviikkona, ja Lempiäinen toivoo, että tehtävä täytetään mahdollisimman pian, koska töitä on paljon. Lempiäinen arvioi, että valinta saadaan tehtyä kesälomakauden aikana heinäkuuhun mennessä. — Hakemuksia on tullut noin 25, ja uuden toimitusjohtajan valinta on tehtävälistamme helpoimpia asioita. Tällä hetkellä suurin haasteemme on kasvun hallitseminen, koska UPM-sopimuksen myötä mielenkiinto meitä kohtaan on kasvanut. Nyt meidän täytyy malttaa ja mennä rauhassa eteenpäin. Töitä tällä hetkellä olisi enemmän kuin voimme tehdä. Lue koko uutinen:

