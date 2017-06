Uutinen

Kymen Sanomat: Mansikkasesonki alkaa heinäkuussa ja jatkuu pitkälle elokuun puolelle Mansikkasesonki alkaa tänä vuonna selvästi heinäkuun puolella. Pitkään jatkuneiden kylmien säiden takia avomaan mansikka tuskin enää ehtii juhannukseksi, vaikka lämpimämpää säätä onkin lupailtu. Haminan Onkamaalla Lahden tilalla mansikkaa viljelevä Juha Poikela sanoo, että eteläisessä Kymenlaaksossa saattaa kypsyä mansikkaa myyntiin keskikesän juhlaan, mutta joka tapauksessa sitä on erittäin niukasti. — Mansikkakausi alkaa heinäkuun alkupuolella. Monin paikoin kukinnasta ei ole vielä tietoakaan, vaikka varhaisemmat lajikkeet ovatkin hieman muita edellä. Varhaisempiin lajikkeisiin kuuluvat muun muassa honey ja rumba. Poikelan mukaan laajalti viljellyn polkan sesonki käynnistyy niin pitkälti heinäkuun puolella, ettei sitä missään tapauksessa ilmesty myyntiin kesäkuun aikana. Mansikkaviljelmät ovat talvehtineet suhteellisen normaalisti. Viileän kevään aikana ne puolestaan ovat kasvattaneet juuriaan, mikä osaltaan vaikuttaa satoon. — Eivät tunnelmat nyt mitenkään kehnot ole, jos vain lähipäivinä päästään normaaliin kesän kulkuun ja sää lämpenee. Mansikka on nopeasti kehittyvä kasvi, kun vain riittää kosteutta ja lämpöä, arvioi Poikela. Avomaan mansikan sadon määrää on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Se on kuitenkin selvää, että satokausi kestää pitkään. Loppu venynee reippaasti elokuun puolelle. Poikela on Hedelmä- ja marjanviljelijäin liiton Kymen piirin yhteyshenkilö. Hän on ollut mukana mansikanviljelyssä lähes 50 vuotta ja itsenäisenä yrittäjänä 30 vuotta. Kokenut mies ei muista, milloin etenkin loppukevät olisi ollut yhtä kylmä kuin tänä vuonna. — 1980-luvulla keväät olivat viileitä. Silloin oltiin tyytyväisiä, jos mansikkaa kypsyi juhannukseksi. Sen jälkeen ilmasto on lämmennyt ja me olemme tottuneet niin sanottuihin EU-keleihin. Siksi tämän vuoden tilannetta voi pitää varsin poikkeuksellisena. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/07/Mansikkasesonki%20alkaa%20hein%C3%A4kuussa%20ja%20jatkuu%20pitk%C3%A4lle%20elokuun%20puolelle/2017322337694/4