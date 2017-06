Uutinen

Kymen Sanomat: Lohisoiton vuoden marjas on kulttuurin suurkuluttaja Kymijoen Lohisoiton marjakseksi valittu kotkalainen Marjut Koivistoinen sanoo olevansa iloisesti yllättynyt tunnustuksesta, jonka hän sai keskiviikkona festivaalin avajaisissa. Perusteluissa todettiin Koivistoisen olevan aktiivisen, uteliaan ja musiikin eri ilmiöihin avoimesti suhtautuvan ja yleisesti kulttuurimyönteisen yleisön edustaja. Vuosittain tunnustuksen on saanut henkilö, joka puurtaa musiikin tai muun kulttuurin taustavaikuttajana. Nyt se ojennettiin naiselle, jota Lohisoiton järjestävän työryhmän puheenjohtajan Matti Jylhä-Vuorion mukaan voidaan oikeutetusti kutsua kulttuurin suurkuluttajaksi. — Minulla on ollut Kymi Sinfoniettan kausikortti jo monen vuoden ajan. Klassinen musiikki ja jazz ovat molemmat erittäin lähellä sydäntäni. Käyn kaikissa Sinfoniettan konserteissa ja usein myös Helsingissä kuuntelemassa Musiikkitalon konsertteja. Jazzkonserteista nautin täällä Kotkassa sekä Helsingissä, kertoo Koivistoinen. Jazzin sävelet veivät hänen mennessään jo nuoruudessa. Seinän takana nimittäin harjoitteli pikkuveli Eero Koivistoinen, joka on Suomen tunnetuimpia jazzmuusikkoja. — Kuuntelen monenlaista musiikkia, mutta iskelmien maailma on jäänyt hieman vieraammaksi. Juha Vainion laulut toki miellyttävät hyvässä seurassa. Valinnan perusteluissa kiitetään, että Koivistoinen edustaa Lohisoiton faniutta parhaimmillaan. Hän ei osta lippuja lähes kaikkiin konsertteihin pelkästään itselleen, vaan houkuttelee Kotkaan ystäviään kuuntelemaan hyvää musiikkia. — Olen paluumuuttaja. Tulin takaisin Helsingistä 17 vuotta sitten. Ystävättäreni vierailevat täällä konserteissa pitkin vuotta. Kotkan musiikkitarjonta on Koivistoisen mielestä runsasta ja monipuolista. Lohisoittoa hän kehuu varsinaiseksi musiikin superviikoksi, jonka tarjonnasta täytyy tehdä päällekkäisyyksien vuoksi valintoja. Kaunokirjallisuutta Koivistoinen harrastaa pienen yksityisen kirjakerhon puitteissa. Pienen välivaiheen jälkeen hän on myös löytänyt uudelleen teatterin. Ohjelmisto Kotkassa on alkanut miellyttää. Uuden kipinän on antanut erityisesti näytelmä Neljän tien risteys. — Kesällä vietän paljon aikaa mökilläni ja odottelen innolla seuraavaa vilkasta kulttuurisyksyä. Tosin Kotkan superviikon aikana olen Tall Ships Racesin aikana töissä tulkkina. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/07/Lohisoiton%20vuoden%20marjas%20on%20kulttuurin%20suurkuluttaja/2017322342683/4