Kymen Sanomat: Kysely: Yli puolet suomalaisista vastaa työpuheluihin kesälomalla Väite Suomen sulkeutumisesta kesälomien aikana ei enää pidä paikkaansa, kertoo viestintätoimisto Riannon tuore kysely. Sen mukaan 56 prosenttia suomalaisista vastaa työpuhelimeen ja sähköposteihin ainakin jossain kohtaa lomallaan. Säännöllisesti työpuhelut ja -postit hoitaa joka viides työntekijä. — Näiden lukujen valossa näyttää siltä, että emme me suomalaiset olisi tarvinneet kiky-sopimuksia annettuina. Olemme sen verran vastuuntuntoisia, että pidämme huolta Suomen kilpailukyvystä oma-aloitteisestikin, sanoo Riannon toimitusjohtaja Riitta Auvinen tiedotteessa. Työasioita hoidetaan lomalla oma-aloitteisesti. 9 prosenttia vastaajista kertoi työnantajan esittäneen toiveen puheluihin ja sähköposteihin vastaamisesta. — Työnteossa loman aikana on kaksi puolta. Hyvä ja huono. Hyvää on se, että lomaltapaluustressi vähenee, kun meili ei pullistele hoitamattomia tehtäviä. Tämä palvelee erityisesti sitä neljännestä, joka kertoo, että heillä ei ole lomasijaista ja työt odottavat, kun arki koittaa ja lomalta palataan takaisin työn ääreen, Auvinen pohtii. — Huono puoli on tietysti se, että lomalla ei lomailla, eikä näin ollen päästä täydellisesti rentoutumaan ja latautumaan syksyn koitoksiin. Voi olla, että lomaton loma kostautuu jossain kohtaa loppuvuotta väsymyksenä ja monella jopa uupumuksena. Riannon toukokuussa teettämään sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi 1042 työssäkäyvää suomalaista. Vastaajista oli naisia 517 ja miehiä 525. Lue koko uutinen:

