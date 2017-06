Uutinen

Kymen Sanomat: Kesänäyttely Kotka Art tuo taidetta yhteisötalo Messiin Yhteisötalo Messin pihalla käy hyörinä. Taitelijoita, näyttelyn ripustajia ja remonttimiehiä kulkee edestakaisin entisen kulttuuritalo Greipin ovista sisään. Kaikilla on sama tavoite: saada uusi yhteisötalo esittelykuntoon perjantaina pidettäviä avajaisia varten. Uusien tilojen lisäksi perjantaina yleisölle avautuu kesänäyttely ja taidetapahtuma Kotka Art, joka täyttää talon jokaisen nurkan. Taide levittäytyy kaikkiin tiloihin, jopa vuosikymmeniä hylättyinä olleisiin vessakoppeihin ja talon onttoon kivijalkaan. Nämä erikoiset paikat on valloittanut sarjakuvapiirtäjä ja kuvataiteilija Marko Turunen, joka tuo kellari ja wc-tiloihin ADHD-Sheikki -animaatioita ja Kotka-aiheisen valokuvanäyttelyn, joka esittelee kaupunkia paluumuuttajan silmin. Puupäähattu-palkittu Turunen muutti pari kuukautta sitten Helsingistä takaisin synnyinkaupunkiinsa 25 vuoden poissaolon jälkeen. — Monet asiat yllättivät. Tuttu kaupunki tuntuikin vieraalta, Turunen kertoo. Näyttelyssä on mukana 13 ammattitaiteilijaa. Heitä yhdistää Kotka. Kaikki ovat joko syntyneet kaupungissa tai asuneet siellä jossakin elämänsä vaiheessa. Idea lähti Kotkan taiteilijaseuran puheenjohtajalta Helena Paakkiselta, joka halusi tuoda kaupungin keskustaan kuvataiteen esittelypaikan. Näyttelystä on tarkoitus tehdä jokakesäinen perinne. — Kotkasta puuttuu todellinen taidegalleria. Mielestäni kuvataidetta pitäisi näyttää, koska se on eniten piilossa oleva taiteenlaji, Paakkinen sanoo. Näyttely on suunnattu etenkin nuorille katsojille. Paakkinen työskenteli pitkään kuvataiteen lehtorina. Osa mukana olevista taiteilijoista on hänen entisiä oppilaitaan. Paakkinen pyrki osoittamaan, että tavallisista kotkalaisista kavereista voi tulla tunnustettuja ammattitaiteilijoita. — Halusin näyttää kotkalaisille nuorille, että kannattaa unelmoida, liikkua haaveitaan kohti ja arvostaa erityisosaamistaan. Yksi Paakkisen entisistä oppilaista on näyttelyn kuraattori Aiju Salminen, joka toimii myös verkkotaidegalleria Tabulalandin kuraattorina. Salminen kertoo, että Messissä on esillä koko taiteen kirjo, video- ja tekstiilitaiteesta veistoksiin ja akvarelleista animaatioihin ja installaatioihin. — Täällä on tosi hyviä taiteilijoita, vaikka näyttely on rakennettu lähes nollabudjetilla. Tämä on sellainen näyttely, jonka olisin vielä täällä asuessani halunnut nähdä, nykyisin Helsingissä asuva Salminen sanoo. Salmisen mukaan kierrätysteema näkyy usean taiteilijan töissä. Häneltä on esillä täkänöitä eli seinälle ripustettavia kudonnaisia. Salminen on muokannut kirpputoreilta löytämiään ”mummojen seinävaatteita” rock n’ roll -lyyrikoin ja hihamerkein. Häntä kiinnosti ajatus vanhan käsityökulttuurin ja nuorisokulttuurin yhdistämisestä. — Täkänät ovat olleet mummojen julisteita. Yhteisötalo Messin ja Kotka Art -näyttelyn avajaiset perjantaina 9.6. kello 14—18. Samalla aukeaa kesäkahvila, joka toimii entisen Palotornin päiväkodin tiloissa. Kotka Art -näyttely ja kesäkahvila ovat avoinna 10.6.—14.8. tiistaista sunnuntaihin kello 12—18 (Kirkkokatu 22, Kotka). Lue koko uutinen:

