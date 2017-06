Uutinen

Kymen Sanomat: Kaisla Karppinen haki liigavauhtia KTP:n B-pojista — maajoukkue ei unohtanut Kouvolan Sudet ilmoitti joulukuussa lakkauttavansa naisten Ykkösessä pelaavan joukkueen toiminnan. KTP-kasvatti Kaisla Karppinen oli ehtinyt pelata Kaakkois-Suomen naisjalkapallon veturissa puolitoista kautta, mutta nyt seura katosi alta. Tasolleen sopivaa harjoitusseuraa laitapakkina pelaava Karppinen löysi KTP:n B-poikien joukkueesta. Kotkalaiselle kertyi kertyi peliminuutteja kolmessa 17-vuotiaiden poikien Ykkösen pelissä. — Oli hauskaa päästä mukaan. Pojat ovat nopeita, ja tempo harjoituksissa on aika kova. Joukkueessa on hyvällä tavalla kova kilpailu peliajasta, Karppinen sanoo. Hän ei kokenut harjoittelua ja pelaamista poikien kanssa erityisen kummallisena. — Olen tuntenut olevani osa joukkuetta. Ehkä minua ei alussa taklattu ihan yhtä kovaa kuin muita, hän myöntää. Loppukauden Karppinen kuitenkin pelaa muualla. Hän teki kesäkuun alussa loppukauden mittaisen sopimuksen kuopiolaisen Pallokissojen kanssa. Joukkue pelaa naisten liigassa. Tämän viikon hän viettää 18-vuotiaiden maajoukkueleirillä. — Sen jälkeen muutan Kuopioon ja alan harjoitella joukkueen kanssa. Siellä on kaksi vakituista, pitkään pelannutta laitapakkia. Saa nähdä, pelaanko sitä paikkaa vai jotain muuta. Peliaika pitää hakea harjoitusten kautta, Karppinen sanoo. Tyttömaajoukkueiden vakiokasvo ei varsinaisesti pelännyt, että katoaisi tarkkailijoiden luupin alta B-poikajoukkueessa. — Kun muu maajoukkue pelaa naisten liigaa, niin olihan minulla vähän eri tilanne. Luotin kuitenkin siihen, ettei minua unohdeta. Eikä unohdettukaan. Vuonna 1999 syntynyt Karppinen oli huhtikuussa mukana vuotta vanhempien maajoukkueessa, joka pelasi 19-vuotiaiden EM-jatkokarsintaa. Suomi jäi lopputurnauksesta. Seuraava tähtäin on syksyssä, jolloin seuraavat 19-vuotiaat eli Karppisen ikäluokka aloittaa EM-karsinnat. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/07/Kaisla%20Karppinen%20haki%20liigavauhtia%20KTP%3An%20B-pojista%20%E2%80%94%20maajoukkue%20ei%20unohtanut/2017322344112/4